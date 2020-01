Disney, l'arte di raccontare storie senza tempo: in arrivo la mostra al Mudec di Milano

Dal 19 marzo al 13 settembre 2020, presso il Mudec di Milano si terrà "Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo", una mostra dedicata ai lungometraggi più celebri dei Walt Disney Animation Studios.

"L’esposizione racconta i capolavori di Walt Disney, riconducendo le storie alle antiche matrici di tradizione epica: sono i miti, le leggende medievali e il folklore, le favole e le fiabe che costituiscono da secoli il patrimonio narrativo delle diverse culture del mondo" si legge sul sito del MUDEC che potete visitare seguendo il link in fonte. "Da queste tradizioni derivano le storie più famose da cui sono stati tratti i film Disney e vengono presentate in chiave narrativa attraverso l’esposizione dei bozzetti preparatori di ricerca creativa, incentrati sull’esplorazione di personaggi, ambientazioni e trame narrative."

Durante la mostra, i visitatori potranno ripercorrere l'intero processo creativo dietro le quinte di un racconto della Casa di Topolino, diventando essi stessi dei narratori: attraverso postazioni interattive e scenari che rievocano i grandi capolavori della Disney, ognuno potrà sperimentare gli elementi fondamentali per dare vita alla propria storia.

Dopo i sequel di Ralph Spaccatutto e Frozen (qui trovate la nostra recensione di Frozen II), lo studio ha in programma l'uscita di un nuovo titolo originale per novembre 2020: intitolato Raya and the Last Dragon, il film sarà il mondo fantastico di Kumandra, una terra esotica formata da cinque terre che sono minacciate da un male oscuro; Nel cast vocale ci saranno Cassie Steele e Awkwafina.