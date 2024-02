Disney, in arrivo un remake de Il gobbo di Notre Dame? Il rumor spiegato bene

Dopo anni di voci e speculazioni sembra giunto il momento di un nuovo remake live action di un Classico Disney. Secondo le ultime indiscrezioni in cantiere ci sarebbe una versione in carne ed ossa de Il gobbo di Notre Dame, a distanza di quasi trent'anni dall'uscita del film animato nelle sale cinematografiche.

Al momento non ci sono conferme ma sui social circolano anche i nomi dei possibili protagonisti del film. Tra i più citati spicca Josh Gad nel ruolo di Quasimodo, la star di Wonder Woman Gal Gadot nei panni di Esmeralda e Chris Evans nel ruolo di Febo. Le altre opzioni? Si parla con insistenza di Peter Capaldi nei panni di Frollo e altre star coinvolte come Sacha Baron Cohen, Imelda Staunton, Jack Black e Kelsey Grammer.



I nomi si basano soprattutto su un post diventato virale e condiviso anche da Josh Gad nel 2023 in cui era presente un finto poster del film; l'attore all'epoca aveva specificato che non si trattava di un vero progetto ma di averlo condiviso perché pubblicato e fatto circolare dai fan. Al cinema non uscì solo il film disneyano. Su Everyeye è disponibile la recensione de Il gobbo di Notre Dame di Charles Laughton, uscito nel 1939.



Il gobbo di Notre Dame nella versione Disney è basato sul romanzo Notre-Dame di Victor Hugo e racconta la storia di Quasimodo, un campanaro deforme che vive da sempre nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi, che cerca di integrarsi nella società e s'innamora della gitana Esmeralda, cercando in tutti i modi di salvarla dalle grinfie del perfido giudice Frollo. Al momento, il live action del Classico sembra soltanto un'ipotesi che circola ormai da parecchi anni. Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi.

Nel 2023, Alan Menken si era espresso sul possibile live action de Il gobbo di Notre-Dame.