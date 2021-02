Disney+, in arrivo un nuovo franchise: Ron Moore al lavoro sul Magic Kingdom Universe

É tempo per un nuovo franchise in casa Disney. Secondo quanto rivelato dall'Hollywood Reporter, la Casa di Topolino ha stretto un accordo con Ron Moore (Battlestar Galactica, For All Mankind) per sviluppare un universo televisivo di Magic Kingdom per portare su Disney+ i principali personaggi dei suoi parchi a tema.

Il primo progetto in sviluppo è la serie TV di The Society of Explorers and Adventurers, che sarà ambientata in un mondo in cui tutti i personaggi dei parchi a tema e dei classici film della compagnia esistono in un unica realtà. L'intera operazione sarà supervisionata da Moore, grande fan Disney, e stando al sito potrebbe ricordare ciò che la Marvel sta facendo con Disney+, ovvero un universo condiviso ricco di serie interconnesse tra loro (oltre che con i film).

Per creare il Magic Kingdom Universe, Moore sta lavorando a stretto contatto con il team di Disney Imagineering, il gruppo di ricerca e sviluppo responsabile per la creazione e il design di tutti i parchi a tema sparsi per il mondo: l'obiettivo attuale è quello di esplorare personaggi facenti parte del mondo di The Society of Explorers and Adventuers come per esempio il capitano della Jungle Cruise (che vedremo prossimamente nel film con The Rock e Emily Blunt) o il cercatore di Big Thunder Mountain. Tuttavia, THR specifica che il progetto si trova alle prime fasi di sviluppo.

Per altri approfondimenti vi lasciamo alla nostra recenisone di The Imagineering Story, la docuserie Disney+ che esplora il dietro le quinte dei parchi della House of Mouse.