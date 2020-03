Guida a Disney+, ecco le offerte, dove registrarsi ed primi film da guardare subito

Finalmente Disney+, il nuovo servizio di streaming on demand della Walt Disney, è disponibile da oggi anche per il mercato italiano, con un catalogo composto da centinaia di contenuti originali vecchi e nuovi a portata di un click per tutti i fan dell'importante studio cinematografico.

I brand della Disney

I film da vedere subito

Come iscriversi a Disney+

Ad un prezzo di 6,99 euro al mese o 69,99 euro all'anno (la promozione che vi avrebbe consentito di risparmiare dieci euro per una sottoscrizione di 12 mesi è scaduta questa notte a mezzanotte),tra cinema e serie tv e oltre 500 film (oltre ad un totale di 7mila episodi televisivi).La line-up di partenza del servizio include tutti i contenuti degli iconici brand, tra i quali Avengers: Endgame, Captain Marvel, il candidato all’Oscar Black Panther, tutta la saga di Star Wars, tutti i classici Disney e anche film originali come Star Girl e poi ancora grandi cult del passato come Chi Ha Incastrato Roger Rabbit?, Mary Poppins, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, Tre uomini e un bebè, Sister Act, Avatar, Ralph spacca internet e tantissimi altri.Tra i contenuti su cui fiondarsi già dal primo giorno consigliamo ovviamente icome Togo e Lilli e il Vagabondo: il primo è una riproposizione della celebre storia dell'epidemia di difterite che minacciò l'Alaska nei primi anni del '900 e che fu già il soggetto del film animato Balto, questa volta però incentrata sul cane Togo, leader della slitta, e il suo padrone Leonhard Seppala (interpretato da); il secondo è il nuovo titolo dell'etichetta dei remake live-action dello studio cinematografico, e vededoppiare i due cani protagonisti della celebre storia d'amore condita con spaghetti e polpette.Per altri consigli, recuperate il nostro speciale su cosa vedere su Disney+ dal giorno del lancio L'iscrizione è molto semplice (qui la nostra guida completa ), con l'azienda che mette a disposizione dell'utente anche una prova gratuita di sette giorni, dopo i quali decidere se continuare l'esperienza oppure rinunciarvi senza costi aggiuntivi. L'app è disponibile sulle principali piattaforme mobile iOS e Android, smart tv e

Infine, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla recensione in anteprima di Lilli e il Vagabondo e all'Everycult su Mary Poppins.