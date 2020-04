Su Disney+ arrivano le versioni originali dei primi film di Star Wars

Tra trilogie prequel e sequel, serie TV, fumetti e tanto altro ancora una cosa è certa: i fan di Star Wars non ameranno mai nulla quanto la prima trilogia della saga ideata da George Lucas. Per coloro che in questi giorni hanno sottoscritto un abbonamento a Disney+, dunque, sta per arrivare una sorpresa sicuramente gradita.

È stato infatti annunciato che il prossimo 4 maggio (data non casuale, come ogni fan di Star Wars che si rispetti non mancherà di notare) sarà disponibile sulla piattaforma non soltanto l'attuale versione dei film della prima trilogia, ma anche quella nel formato originale.

"I fan di Star Wars potranno godersi entrambe le versioni, quella originale e quella modificata, dei film della saga su Disney+, a partire dal prossimo 4 maggio e in tutti i Paesi. Saranno incluse, quindi, le versioni HD di Star Wars (1977), Star Wars: Episodio V: L'Impero Colpisce Ancora (1980) e Star Wars: Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi (1983) nella loro versione originale in 2.39:1" recita il comunicato.

La versione originale dei tre film dovrebbe, a questo punto, essere priva delle modifiche apportate successivamente ad alcune scene, come quella del finale di Episodio VI con Hayden Christensen al posto di Sebastian Shaw o quella del celebre "Han shot first".

A proposito di modifiche, gli utenti sono insorti per una scena di Lilo & Stitch modificata su Disney+; altri film attesissimi come Il Re Leone di Jon Favreau stanno inoltre per fare il loro esordio su Disney+.