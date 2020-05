Disney, arriva anche il remake live-action del cult Atlantis - L'Impero Perduto

Secondo nuove indiscrezioni emerse in queste ore, in casa Disney sarebbe in sviluppo il remake live-action de Atlantis - L'Impero Perduto, 41esimo Classico uscito originariamente nel 2002.

The Illuminerdi ne è sicuro, tanto da riportare la voce come propria esclusiva: vale la pena di notare che in passato il sito è stato protagonista di numerosi scoop e di altre pubblicazioni più o meno rivelatrici, quindi sebbene non si tratti di formazioni ufficiali un orecchio teso in direzione di questi rumor sarebbe bene tenerlo.

Stando a quanto riportato dalle fonti del sito, nonostante la pandemia la Disney sta ancora sviluppando nuove idee per la sua etichetta di remake live-action, e l'adattamento di Atlantis: L'Impero Perduto sarebbe nei piani: il film originale è stato diretto da Gary Trousdale e Kirk Wise, con la sceneggiatura scritta da Tab Murphy. È stato rilasciato nel 2001 e ha incassato $186 milioni di dollari in tutto il mondo.

Atlantis, a differenza di molti film d'animazione Disney, non è un musical ma un vero e proprio film d'avventura con evidenti influenze di Jules Verne, e negli anni è diventato un cult per i fan della major. È famoso anche per essere stato filmato su pellicola da 70mm, cosa che in Disney per un film d'animazione non accadeva da Taron e la pentola magica del 1985.

