Su Disney+ arriva la live concert experience di Coco

A Celebration of the Music from Coco è il titolo della live-to-film concert experience del film d'animazione targato Disney Coco che ha avuto luogo lo scorso novembre all'Hollywood Bowl di Los Angeles, e ad aprile sarà disponibile anche su Disney+ US.

Un po' come i film concerto di Harry Potter (e non solo), anche Coco ha ricevuto il "trattamento live concert", e qualche mese fa è approdato sul palco dell'Hollywood Bowl in tutto il suo coloratissimo splendore.

Presentato da Eva Longoria e Benjamin Bratt (che nel film doppia Ernesto De La Cruz), e con performance e apparizioni di ospiti come Carlos Rivera, Miguel e Natalia Jiménez, un'orchestra da 60 elementi ha accompagnato dal vivo le scene del lungometraggio animato sullo schermo, regalando una magica esperienza al pubblico presente all'evento.

E anche gli abbonati al servizio di streaming Disney, Disney+, potranno presto vivere le stesse sensazioni, perché da aprile A Celebration of the Music from Coco sarà disponibile anche sulla piattaforma digitale (almeno negli Stati Uniti).

Disney+ arriverà il 24 marzo qui in Italia, ma non sappiamo ancora come funzioneranno le varie aggiunte al catalogo iniziale, e se rispetteranno le date americane. Intanto, però, potete dare un'occhiata al catalogo dei titoli disponibili al lancio di Disney+.