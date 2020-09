Disney+, arriva la funzione GroupWatch per vedere i titoli Marvel e Star Wars in compagnia

Dopo i rumor di inizio mese, è ora arrivata la conferma da parte di Variety. Disney+ ha svelato ufficialmente "GroupWatch", la nuova funzione che permetterà di vedere i contenuti della piattaforma in contemporanea con fino a 7 amici o familiari.

GroupWatch era nei piani della compagnia ancora prima del Covid, ma Jerrell Jimerson, SVP del product management di Disney+ ha rivelato che la pandemia ha accelerato il processo per via delle molte richieste degli utenti: "I film e le serie TV sono sociali per natura, e le persone voglio guardarli in compagnia."

Al contrario di altre versioni del watch party, la funzione non includerà una chat di testo in modo da non distrarre gli spettatori dalla visione, ma permetterà agli utenti di interagire attraverso sei emoji differenti: "like", "divertente", "triste", "arrabbiato", "spaventato" e "sorpreso".

Destinata al momento solamente agli Stati Uniti, GroupWatch sarà disponibile per tutti i titoli della libreria di Disney+ e potrà essere utilizzato attraverso il sito web, le app mobile e le smart TV. Potranno accedere alla funzione fino a 7 profili, con ogni account che sarà però limitato a 4 streaming in contemporanea.

Oltre ad organizzare visioni di gruppo di titoli già presenti come i film Marvel, Star Wars, Disney e Pixar, nei prossimi mesi gli utenti potranno sperimentare la funzione anche con due uscite di rilievo: la seconda stagione di The Mandalorian (30 ottobre) e il debutto della serie del MCU WandaVision, in arrivo entro fine 2020.