Su Disney+ arriva uno dei film-concerti più famosi di tutti i tempi, e pure IMAX Enhanced

Dopo aver annunciato la nuova versione di Let it be di Peter Jackson, la piattaforma di streaming on demand Disney+ si conferma la casa dei contenuti musicali dato che il servizio ha appena annunciato l'arrivo di uno dei film-concerti più leggendari di tutti i tempi.

Stiamo parlando di Queen Rock Montreal, celebre performance dei Queen che farà il suo debutto in streaming il 15 maggio su Disney+ come primo film concerto disponibile in IMAX Enhanced con audio DTS e che offrirà agli abbonati l’opportunità di immergersi nell’azione come mai prima d’ora. L’annuncio è stato fatto da Disney+, IMAX Corporation e DTS, una società interamente controllata da Xperi Inc.

Gli abbonati con dispositivi abilitati IMAX Enhanced potranno vivere appieno ogni momento emozionante del film concerto rimasterizzato digitalmente, che immortala la rock band più iconica del mondo al culmine della sua potenza dal vivo, percependone l’intera gamma dinamica. Queen Rock Montreal vede Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon all’apice della loro carriera. I concerti originali, che si svolsero il 24 e il 25 novembre 1981, furono organizzati appositamente per essere ripresi in un lungometraggio per documentare il loro spettacolo dal vivo.

Il film è stato restaurato per l’IMAX dai Mercury Studios. Tra i produttori esecutivi figurano Geoff Kempin e Alice Webb per i Mercury Studios e Jim Beach e Matilda Beach per la Queen Films.

