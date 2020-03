Disney+ anticipa l'uscita di Ant-Man and The Wasp e Il Re Leone di Jon Favreau

La mancanza di alcuni film dal pur sterminato catalogo di Disney+ al momento della sua uscita in Italia ha fatto storcere il naso ad alcuni fan. Niente paura, però: pian piano tutti gli assenti faranno la loro comparsa, alcuni senza preavviso come Mulan, altri addirittura prima del previsto.

Già, perché stando a quanto è possibile leggere sulle schede di alcuni film in arrivo sul catalogo di Disney+, le date di uscita di alcuni di questi sono state anticipate rispetto a quelle inizialmente previste (non è specificato il motivo della decisione).

Gli utenti della piattaforma potranno quindi godersi Il Re Leone di Jon Favreau dal prossimo 10 aprile, Ant-Man and the Wasp dal 1 maggio, ma anche Gli Incredibili 2 (19 giugno), Ritorno al Bosco dei 100 Acri (10 agosto) e Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni (4 ottobre).

Non è detto, comunque, che a questi non possano far seguito altri titoli il cui arrivo magari non sarà preannunciato: tanti contenuti Disney sono ancora vincolati da accordi presi in precedenza, ma le scadenze di questi arriveranno inesorabili a dare alla nuova piattaforma il via libera per inglobarli nel proprio catalogo.

Alcuni utenti, intanto, hanno qualcosa da ridire: Disney+ ha modificato una scena di Lilo & Stitch, mandando su tutte le furie alcuni fan; da registrare, inoltre, è l'arrivo su Disney+ di Meghan Markle come doppiatrice del documentario Elephants.