La Disney anticipa l'arrivo di Star Wars IX su Disney+ Italia

Il capitolo conclusivo, almeno per ora, della saga degli Skywalker è stato uno dei film più controversi degli ultimi mesi e adesso, forse anche a causa della recente crisi sanitaria, l'aggiunta di Episodio IX al catalogo Disney+ avverrà prima del previsto.

A darne notizia il profilo Twitter della stessa piattaforma, che cogliendo i fan alla sprovvista ha lanciato questa piccola bomba, ricordando che adesso è disponibile per lo streaming l'intero Lucasverse:

"Quando è ambientata la storia di The Mandalorian? E quella di The CloneWars? Utilizza questa timeline per orientarti, giovane Padawan! La saga di StarWarsIT è in streaming ora su #DisneyPlus (e sì, L'Ascesa di Skywalker presto arriverà)."

Purtroppo, la data di (ri)lancio non è stata ancora resa nota, forse complice anche il calendario delle uscite in costante aggiornamento, ma l'annuncio a solo un mese dalla celebrazione "May The 4rh" potrebbe non essere causale.

Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di sbirciare dietro le quinte dell'universo lucasiano grazie alla speciale raccolta di interviste, artbook e curiosità contenute in The art of Star Wars: The Ryse of Skywalker, tra cui alcune interessanti storie di background che per non affaticare la storyline principale non sono state raccontare, come quella di del rapporto tra Kylo e la figlia di Lando.

Che l'abbiate amato o meno, molto presto avrete la possibilità di riguardare Episodio IX comodamente da casa, magari facendo la maratona spaziale che avete sempre rimandato.

Per altre curiosità sul film mai realizzato di Colin Trevorrow vi rimandiamo al nostro approfondimento.