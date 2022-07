Disney Italia svela le uscite del resto del 2022: Avatar e Avatar 2 in pompa magna!

Mentre il nuovo film Marvel Studios Thor: Love & Thunder ha già iniziato a conquistare il pubblico italiano ottenendo il primo posto al box office con un incasso di 2,3 milioni di euro in soli due giorni di programmazione, Disney Italia ha presentato le novità in arrivo al cinema nei prossimi mesi.

Dalla cornice dell’11esima edizione di Ciné – Giornate di Cinema a Riccione, la compagnia ha confermato la nuova uscita di Avatar di James Cameron, il maggior incasso di tutti i tempi che in attesa del sequel arriverà nuovamente nelle sale italiane il 22 settembre. Dal 29 settembre sarà invece la volta di Omicidio nel West End, il film Searchlight Pictures con Sam Rockwell e Saoirse Ronan ambientato nella Londra degli anni Cinquanta incentrato su un'indagine dell'ispettore Stoppard e la zelante recluta Constable Stalker.

Andando avanti, dal 20 ottobre arriverà The Banshees of Inisherin, altro titolo Searchlight Pictures diretto da Martin McDonagh e interpretato da Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan e Kerry Condon: la storia è quella di due amici di lunga data che si trovano in un vicolo cieco quando uno dei due interrompe bruscamente il loro rapporto, con conseguenze allarmanti per entrambi. Dal 3 novembre invece sarà la volta dell'attesissimo Amsterdam di David O Russell: racconto affascinante e intricato che fonde brillantemente fatti storici e finzione per un'esperienza cinematografica attuale, il film 20th Century Studios e New Regency è un crime originale su tre grandi amici che si trovano al centro di uno dei complotti segreti più scioccanti della storia americana, con un cast da urlo che include Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Rami Malek e Robert De Niro.

Il 9 novembre invece esordirà Black Panther: Wakanda Forever, scritto e diretto da Ryan Coogler per i Marvel Studios, nuovo cinecomix MCU che continuerà ad esplorare l'incomparabile mondo del Wakanda e tutti i personaggi ricchi e variegati introdotti nel primo film. Il 17 novembre uscirà poi The Menu, il nuovo film Searchlight Pictures incentrato su una coppia (Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult) che si reca su un'isola costiera per mangiare in un ristorante esclusivo dove lo chef (Ralph Fiennes) ha preparato un menù sontuoso, con alcune scioccanti sorprese, mentre dal 24 novembre si parte alla volta di Strange World - Un mondo misterioso, il nuovo lungometraggio d’animazione targato Walt Disney Animation Studios, un film d'avventura in cui si viaggerà nel profondo di una terra inesplorata e pericolosa in cui creature fantastiche attendono i leggendari Clade, una famiglia di esploratori le cui differenze minacciano di far fallire la loro ultima e, di gran lunga, più importante missione.

Infine dal 14 dicembre si torna su Pandora con Avatar: La via dell'acqua, primo sequel scritto e diretto da James Cameron per il franchise di Avatar: ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che dovranno combattere per rimanere in vita e delle tragedie che saranno costretti ad affrontare. Prodotto da Cameron e Jon Landau, il film è interpretato da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

Quali sono i titoli Disney che attendete di più? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti. Per altre letture, in queste ore James Cameron ha confermato che Avatar La via dell acqua durerà circa 3 ore.