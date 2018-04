Disney annuncia ufficialmente la data d'uscita di Toy Story 4

Sebbene Toy Story 3 - La grande fuga sembrava potesse essere la conclusione definitiva delle avventure di Woody, Buzz e gli altri amici, la Disney non è ancora pronta a salutare la banda di giocattoli di Andy. Sappiamo da qualche tempo che Toy Story 4 verrà realizzato e ora, attraverso un post su Facebook, la Disney ha rivelato la data d'uscita.

Attraverso i social network è stata ufficializzata la data del 21 giugno 2019 per l'uscita del quarto capitolo della serie di film d'animazione iniziata nel 1995.

Nonostante la stragrande popolarità e il successo del franchise, Toy Story 4 non ha avuto sinora un percorso molto semplice, soprattutto a causa di alcuni problemi con gli sceneggiatori. Rashida Jones e il suo partner, Will McCormack, stavano lavorando alla sceneggiatura prima di abbandonare il progetto per 'differenze creative e filosofiche' con lo Studio. La Pixar li ha sostituiti con Stephany Folsom, che ha lavorato al film Marvel Thor: Ragnarok.

Non si sa molto della trama di Toy Story 4, soprattutto in considerazione del processo complicato del percorso di scrittura, ma originariamente era stata presentata come una commedia romantica con protagonisti Woody e Bo Peep. La maggior parte dei fan sembrava essersi accontentata del finale del terzo film, con Andy che regala i suoi giocattoli alla piccola Bonnie, ma è comprensibile il motivo per il quale Disney e Pixar non vogliano chiudere uno dei loro maggiori franchise di successo.

Il primo film, Toy Story, diretto da John Lasseter, è uscito nel 1995 e racconta la storia dei giocattoli del piccolo Andy, in grado di animarsi e prendere vita, quando il bimbo non è in stanza. A guidare il team è il cowboy Woody (la voce del premio Oscar Tom Hanks in originale, e del compianto Fabrizio Frizzi nel doppiaggio italiano). Il suo ruolo viene messe in discussione il giorno dell'arrivo dell'astronauta giocattolo Buzz Lightyear (Tim Allen/Massimo Dapporto). Al film sono seguiti i due sequel, Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa (1999) e Toy Story 3 - La grande fuga (2010).