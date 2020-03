Disney annuncia lo stop alle riprese dei suoi live-action per emergenza Coronavirus

L'emergenza Coronavirus continua a colpire l'industria cinematografica: Disney annuncia lo stop alle riprese dei film attualmente in lavorazione.

Tra i titoli che vedranno una temporanea interruzione della produzione il live-action di The Little Mermaid con Halle Bailey, il sequel di Honey, I Shrunk The Kids con Josh Gad, Shrunk, il reboot di Home Alone, Peter Pan and Wendy di David Lowery e Nightmare Alley di Guillermo Del Toro, in lavorazione per Searchlight.

"Mentre non ci sono stati ancora casi confermati di COVID-19 nelle nostre produzioni, tenendo in considerazione l'attuale stato delle cose e i migliori interessi dei nostri cast e delle nostre crew, abbiamo preso la decisione di mettere in pausa i lavori dei nostri live-action, almeno per il breve periodo. Continueremo a tenere d'occhio e valutare la situazione e riprenderemo non appena lo riterremo opportuno" ha dichiarato un portavoce Disney.

I provvedimenti messi in atto dalla Casa di Topolino rispecchiano anche le misure di prevenzione adottate in merito alla distrubuzione dei film nelle sale, avendo optato per ritardare l'uscita globale di Mulan, come anche quella di New Mutants (che i fan ormai credono sia vittima di una maledizione) e Antlers. Inoltre, anche i Disneyland e gli altri parchi a tema rimarranno chiusi fino a comunicazione contraria.