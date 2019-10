La Disney annuncia i registi che svilupperanno quattro nuovi film d'animazione

Dopo aver presentato i film d'animazione in arrivo nei prossimi anni durante la scorsa edizione del D23 Expo, i Walt Disney Animation Studios hanno ingaggiato quattro filmmaker per realizzare altrettanti progetti originali.

Secondo quanto riporta Variety, i registi in questione sono le new entry Carlos Lopez Estrada (Blindspotting) e Suzi Yoonessi (Unlovable, Dear Lemon Lima) e i veterani della Disney Josie Trinidad e Marc Smith.

Ad annunciarlo è stata la direttrice creativa dello studio, nonché regista dei due capitoli di Frozen, Jennifer Lee. "Il nostro obiettivo è che i Walt Disney Studios siano la prima casa per i cineasti interessati a raccontare storie avvincenti nel medium senza limiti dell'animazione" si legge nella nota ufficiale scritta dalla stessa Lee. "Carlos e Suzi sono due cineasti incredibili e inventivi che sono stati acclamati per il loro lavoro. Josie e Marc, esperti narratori, sono stati fondamentali nel plasmare film come Zootropoli e Frozen 2. Siamo così felici di accogliere questi quattro artisti di talento nel nostro studio di 96 anni come registi per aiutarci a costruire le storie del nostro futuro -avventure in mondi completamente originali, storie da tutto il mondo, e la prossima generazione di musical."

Questo 27 novembre arriverà nelle sale italiane Frozen II - Il segreto di Arendelle, mentre nel novembre del 2020 toccherà a Raya and the Last Dragon, film d'animazione fantasy con Awkwafina che a questo punto sarà il primo dei 5 progetti originali in arrivo nei prossimi anni.

Avete già visto il recente trailer di Frozen II?