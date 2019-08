Disney annuncia una nuova offerta digitale per gli ospiti del Walt Disney World Resort

La D23 Expo si è rivelata piena di sorprese e anche per i fan dei parchi Disney sono arrivate notizie interessanti. La major ha annunciato una nuova offerta digitale che aiuterà gli ospiti a pianificare i loro viaggi verso nuove attrazioni come il Galactic Starcruiser e l'Avengers Campus quando in futuro apriranno al pubblico.

Disney Genie è progettato per aiutare gli ospiti del parco a sfruttare appieno le loro visite semplificando la loro organizzazione.

Mettere piede in uno di questi parchi è un'esperienza da capogiro a causa del gran numero di attrazioni presenti.

Con la creazione di Disney Genie, l'obiettivo è ottimizzare quei momenti creando delle liste di controllo personalizzate con oggetti personalizzati per passare una divertente giornata all'interno del parco.



Sia che la famiglia sia impegnata nelle attrazioni più ricche di adrenalina o sia che ami vedere i personaggi in costume, esiste un gran numero di opzioni per ogni tipo di visita.

Il lancio di Disney Genie è previsto per la fine del 2020 e Disney ha annunciato che alcune funzionalità dell'app saranno disponibili attraverso diversi servizi di viaggio (tramite il blog dei Parchi Disney). Disney Genie calcolerà quali attrazioni hanno i tempi di attesa più brevi e farà riferimenti incrociati alle attrazioni che avevi pianificato per la giornata.

Propone inoltre un'esperienza flessibile e modificabile in qualsiasi momento della giornata. Sempre per quanto riguarda Disney, nel corso del fine settimana sono state confermate tre nuove serie tv per la nuova piattaforma, tra cui lo show sul personaggio She-Hulk. I fan hanno dimostrato grande entusiasmo per la serie.