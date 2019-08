Disney annuncia una nuova attrazione a tema Oceania al parco di Epcot

Due anni fa, Walt Disney World aveva annunciato imminenti novità e cambiamenti nel parco di Epcot, ma in realtà le cose non si sono mosse granché. Questo fine settimana, però, sono annunciate sorprese in occasione del D23 Expo di Anaheim, in California. Una di queste è già stata rivelata.

Si tratta di Journey of Water, una nuova attrazione che avrà per tema il film Moana (Oceania in italiano) e sorgerà appunto all'interno del parco di Epcot. Si tratta di una sorta di labirinto, con diversi elementi tipici dei parchi acquatici. Un'esperienza per tutta la famiglia, con un percorso che condurrà verso i padiglioni The Seas e Nemo and Friends. Disney descrive Journey of Water come un "percorso esplorativo lussureggiante" che "inviterà gli ospiti a incontrarsi e giocare con acqua magica e viva".

Non è stato specificato come l'attrazione si ricollegherà a Oceania, anche se è facile immaginare la presenza di immagini dei personaggi del film. Una concept art del progetto è visibile in calce alla news.

Altre nuove attrazioni dovrebbero essere svelate nel 2021, in occasione del cinquantesimo anniversario dell'apertura del parco di Epcot.

Il responsabile dei parchi Disney Bob Chapek ha annunciato anche il nome del nuovo parco a tema supereroi Marvel. Rileggi qui la recensione di Oceania, film Disney del 2016, che ha guadagnato oltre 640 milioni di dollari ai botteghini di tutto il mondo.