Disney annuncia la Halloween Collection di Disney+: la line-up completa di film e serie tv

Oltre al nuovo horror di alieni Nessuno ti salverà e l'annuncio a sorpresa della versione a colori del film MCU Licantropus, uscito originariamente in bianco e nero, la piattaforma di streaming on demand Disney+ ha annunciato la line-up completa per Halloween 2023.

Ecco qui sotto tutte le serie tv e i film targati Hulu in arrivo su Disney+, la cosiddetta collection Huluween:

The Other Black Girl (Hulu Original)

Marvel Studios' Werewolf by Night (2022)

FX's American Horror Story: Delicate, Part One

Nessuno ti salverà

Ash vs Evil Dead Complete Seasons 1-3 (Starz)

Crazy Fun Park (Limited Series)

Leprechaun 30th Anniversary

Stephen King's Rose Red Complete Miniseries

Fright Krewe Season 1

Appendage (2023)

Mickey and Friends Trick or Treats

The Boogeyman (2023)

Undead Unluck

The Mill (2023)

Monster Inside: America's Most Extreme Haunted House

Piccoli Brividi

Slotherhouse (2023)

Living for the Dead Season 1

Cobweb (2023)

American Horror Stories Four-Episode Huluween Event

Qui sotto invece la line-up di Disney+ Hallowstream 2023

La casa dei fantasmi (2023)

Loki Season 2 – October 6

Piccoli brividi

Werewolf By Night in Color

Staremo a vedere come si mescoleranno le line-up sulla versione italiana della piattaforma dato che, come saprete, in Italia non esiste il servizio di Hulu e molte serie tv o film esclusive di quella piattaforma arrivano nel nostro mercato grazie a Starz, compreso nell'abbonamento di Disney+ Italia. Nel frattempo, recuperate il trailer ufficiale della serie tv di Piccoli brividi.