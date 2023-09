Disney+ annuncia il nuovo film Avengers: Code Red: farà parte del Multiverso MCU?

In attesa di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars , i fan dei supereroi Marvel ritroveranno i propri personaggi preferiti sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ nel nuovo film Avengers: Code Red.

Realizzato in collaborazione con LEGO, il film è stato annunciato a sorpresa dalla Marvel durante il Comic-Con di San Diego e in queste ore, tramite post dedicati sui social network, è stato rivelato che Avengers: Code Red debutterà in esclusiva su Disney+ venerdì 27 ottobre.

Il poster ufficiale del progetto, disponibile nel post in calce all'articolo, è evidentemente ispirato ai poster dei film live-action degli Avengers del Marvel Cinematic Universe realizzati dai Marvel Studios, ed è stato diffuso proprio tramite l'account ufficiale della casa di produzione di Kevin Feige. Al momento però non è chiaro se Avengers: Code Red farà parte della Saga del Multiverso in qualche modo perché i dettagli della trama del film rimangono segreti, così come i personaggi che comporranno questo nuova incarnazione della squadra e i membri del cast che li interpreteranno: di certo tutto è possibile, considerato che l'universo LEGO è recentemente apparso anche in Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Cresce dunque l'elenco di titoli in arrivo per i fan della Marvel nel corso della prossima stagione: Avengers: Code Red uscirà infatti tra Loki 2 e The Marvels, in arrivo rispettivamente su Disney+ dal 6 ottobre e al cinema dal 10 novembre.