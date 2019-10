Disney+ annuncia un documentario dedicato a Topolino

Dopo il trailer di The Imagineering Story, Disney ha annunciato l'arrivo di uno speciale documentario su Topolino per il suo nuovo servizio streaming.

Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, esplorerà la creazione della più grande e riconoscibile icona della Walt Disney Company e cercherà di "decodificare il significato più profondo di Topolino, arrivando al nucleo dell'impatto culturale che ha avuto su ognuno di noi e sul nostro mondo."

Il documentario sarà prodotto da Morgan Neville, premiato nella sua carriera agli Oscar, Grammy e Emmy, mentre Jeff Malmberg si occuperà della regia. Il progetto è sviluppato dalla Tremolo Productions (Won't You Be My Neighbor?) e dalla Lincoln Square Productions (What Would You Do?).

Tra i titoli non-fiction più attesi della piattaforma troviamo anche The World According to Jeff Goldblum, Encore!, Marvel's Hero Project, Marvel's 616, e il già citato The Imagineering Story, realizzato da Leslie Iweks, la figlia del co-creatore di Topolino Ub Iwerks.

Disney+ debutterà negli Stati Uniti, Canada e Olanda il prossimo 12 novembre insieme alla prima stagione di The Mandalorian, attesa serie live-action di Star Wars di cui è stata da poco rivelata la programmazione. Al momento la Casa di Topolino non ha ancora comunicato la data di arrivo del servizio in Italia.