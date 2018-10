Disney annuncia i dirigenti in arrivo dalla 20th Century Fox

Con l'accordo Disney/Fox ormai entrato nelle fasi finali, Variety riporta che la Walt Disney Co. ha rivelato il team di dirigenti che importerà dalla 20th Century Fox.

Si uniranno alla casa di Topolino: Emma Watts (vice chariman di Twentieth Century Fox Film), Elizabeth Gabler ( chief di Fox 2000), Steve Gilula e Nancy Utley ( capi di Fox Searchlight). Come previsto il chairman e CEO di 20th Century Fox Film, Stacey Snider, non raggiungerà i colleghi e non ha ancora annunciato piani per il futuro.

Confermati in Disney anche Andrea Miloro e Robert Baird, co-presidenti di Fox Animation, e Vanessa Morrison, presidente di Fox Family. Watts, Gabler, Gilula e Utley faranno capo a Alan Horn, chariman di Walt Disney Studios, mentre Miloro, Baird e Morrison faranno capo a Horn e Watts.

Il report suggerisce che Disney non ha assegnato nuovi titoli ai dirigenti, né confermato in che ruoli saranno impiegati. Come scrive Variety, resta da capire come verrà sfruttato il marchio di 20th Century Fox, con Horn che ha dichiarato che i nuovi dirigenti agiranno "sotto l'ombrello" dei Walt Disney Studios.

Il CEO Disney, Bob Iger, ha confermato in precedenza che FOX Searchlight rimarrà intatta sotto la guida di Gilula e Utley per via dei successi al botteghino, e non solo, della firma.