La Disney annuncia la data di apertura del parco a tema Avengers Campus

La Disney ha annunciato pochi minuti fa, durante la sua riunione annuale con gli azionisti, che il suo prossimo parco a tema denominato Avengers Campus debutterà alla Disney Adventure in California il prossimo 18 luglio.

La mossa di aggiungere un'area a tema Avengers nel parco di Disneyland segue l'apertura dello scorso anno dell'attrazione Star Wars: Galaxy's Edge: nonostante abbia acquistato i Marvel Studios nel 2009, ad oggi l'unica attrazione a tema Marvel a Disneyland è stata la corsa dei Guardiani della Galassia denominata "Mission Breakout", e dal momento che quest'ultima si trova già nell'area Adventure del Disneyland Resort, sarà incorporata nell'imminente Avengers Campus.

La prima attrazione della nuova area sarà a tema Spider-Man, ed è già stata anticipata da un sensazionale video promozionale: includerà anche uno Spider-Man robotico costruito ad hoc per volteggiare sopra l'intero Avengers Campus muovendosi proprio come un vero Uomo Ragno.

L'annuncio dell'apertura di Avengers Campus arriva nelle stesse ore in cui molti dei parchi internazionali della Disney sono stati costretti a chiudere per via dell'emergenza Coronavirus. Attualmente, i parchi in Florida e California sono rimasti aperti. Per altri approfondimenti scoprite tutti i film rinviati in Italia a causa dell'epidemia di Coronavirus.