Disney, l'ammissione di Bob Iger: 'Abbiamo cancellato un po' di progetti'

Disney ha cancellato un po' di progetti? Sembrerebbe sia andata così, secondo le nuove dichiarazioni del CEO Bob Iger. Durante la Morgan Stanley Conference di oggi, il CEO Disney ha parlato della strategia per quanto riguarda l'uscita nelle sale della compagnia.

Iger ha parlato di alcune decisioni difficili che hanno riguardato la cancellazione di alcuni progetti che non risultavano più utili per la compagnia. Non è chiaro quali siano stati i film coinvolti in questa decisione."Devi togliere di mezzo le cose in cui non credi più, e non è facile in questo business, perchè o hai già iniziato e hai dei costi non recuperabili, o perdi un rapporto con i tuoi impiegati o con la comunità creativa. Non è una cosa facile, ma bisogna prendere queste decisioni difficili, e le abbiamo prese. Non lo abbiamo fatto pubblicamente, ma abbiamo già cancellato un paio di progetti che non ritenevamo abbastanza forti" ha dichiarato Iger. Parlando di costi, vi siete mai chiesti quanto guadagna Bob Iger? Qui trovate lo stipendio da capogiro del CEO di Disney.

Iger si è anche espresso sul nuovo approccio della Disney: "Abbiamo valutato alcuni dei nostri rendimenti di recente e credo che siano calati leggermente perchè stavamo producendo troppo. Penso che quando si tratta di creatività la qualità è cruciale, e la quantità può distruggere la qualità. Lo storytelling è il cuore di ciò che facciamo in quest'azienda...ho passato l'anno a sistemare molte cose insieme al team. Ma sento che siamo appena riemersi da un periodo in cui c'era molto da sistemare e adesso possiamo ricominciare a costruire, e vi posso assicurare che costruire è molto più divertente che sistemare". Cosa aspettarci dalla Disney per il 2024? "Siamo lieti di portare al pubblico film come Captain America: Brave New World e I fantastici Quattro per la Marvel, Zootopia 2 con Pixar e Avatar 2. E stiamo già guardando al 2026 con Frozen 3, il primo film Toy Story dal 2019 e il nuovo film di Star Wars che porterà The Mandalorian e Grogu sul grande schermo per la prima volta". Qui invece trovate i 9 blockbuster Disney in arrivo nel 2025.