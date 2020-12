Disney sta aggiungendo digitalmente le mascherine sui volti dei visitatori di Disneyland?

La magia dei parchi a tema Disney sembra essere diventata realtà. Secondo alcune testimonianze fotografiche, i gestori di Disneyland starebbero modificando alcune foto per via delle regole relative all'uso delle mascherine.

Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. Secondo quanto riportato da WDWNT.com il problema si sarebbe verificato nel parco di Orlando, attualmente aperto ma con l'obbligo di seguire regole ferree. Alcuni visitatori lamentano dei tempi di attesa piuttosto lunghi per la consegna delle foto ricordo alla fine delle attrazioni e c'è chi pensa che ciò sia dovuto all'applicazione di fotoritocchi.

In particolare, qui sotto trovate la foto di Tony Townsend, scattata nell'attrazione Dinosaur e pubblicata sul gruppo Facebook Disney World Junkies. Nessun problema con gli ospiti in prima fila, mentre appare evidente che la mascherina sul volto della signora in seconda fila sia troppo larga per il suo volto.

La magia si sarebbe verificata anche con altri visitatori, una volta scesi dal Buzz Lightyear's Space Ranger Spin. Non ci sono stati commenti da parte dei gestori del parco. C'è chi crede che la trovata serva a far capire agli ospiti che devono indossare le protezioni, senza far loro pesare il mancato rispetto delle regole, ma ovviamente c'è anche chi si scaglia contro Disney, ritenendo il tutto una maldestra mossa per salvare le apparenze a spese del prossimo.

Vi ricordiamo che i parchi Disneyland erano stati chiusi in seguito alla diffusione della pandemia, ed avevano celebrato la riapertura con la canzone Coming Home To Disneyland.