Disney+ aggiunge al catalogo iniziale altri due film dell'MCU

Il catalogo con cui si presenterà Disney+ alla finestra di lancio prevista negli Stati Uniti per il prossimo 12 novembre continua a prendere forma: le ultime due aggiunte faranno sicuramente felici i fan Marvel di tutto il mondo.

È delle ultime ore, infatti, la notizia secondo la quale alla non ancora troppo folta lista di rappresentanti del Marvel Cinematic Universe si siano aggiunti due nuovi titoli: si tratta di Avengers: Age of Ultron (2015), secondo film con la banda Marvel al completo, e del primo Ant-Man (anch'esso 2015) che vide l'esordio dell'amatissimo Scott Lang di Paul Rudd.

Dicevamo dei titoli Marvel presenti già in partenza sulla neonata piattaforma streaming di casa Disney: la lista comprende ad oggi il primo Iron Man (2008), Iron Man 3 (2013), Thor: The Dark World (2013) e Captain Marvel (2019). A questi andranno però ad aggiungersi Avengers: Endgame (2019) il prossimo dicembre e Ant-Man and the Wasp (2018), Avengers: Infinity War (2018), Black Panther (2018), Captain America: The Winter Soldier (2014), Guardiani della Galassia (2014), Iron Man 2 (2011) e Thor: Ragnarok (2017) durante il 2020.

Non solo Marvel, comunque: su Disney+ troveremo anche altri attesissimi progetti inediti, come il reboot di Mamma ho Perso l'Aereo. Disney, intanto, ha già cominciato ad aggredire la concorrenza: su ABC, Freeform ed FX, infatti, non verranno più trasmessi gli spot di Netflix.