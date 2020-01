Disney dice addio al nome 'Fox': ecco 20th Century Studios e Searchlight Pictures

Secondo quanto riportato da Variety, Disney ha ufficialmente cancellato il nome "Fox" dalle etichette cinematografiche di cui è diventata proprietaria lo scorso anno in seguito all'importante acquisizione della 21st Century Fox.

Gli studi conosciuti come 20th Century Fox e Fox Searchlight Pictures, che ricordiamo quest'anno hanno ottenuto oltre 2 miliardi di dollari di incassi, sono infatti stati rinominati ufficialmente 20th Century Studios e Searchlight Pictures. Stando a Deadline, la scelta è stata presa per evitare di creare confusione nei consumatori, anche perché il nome "Fox" viene tutt'ora utilizzato dal network di proprietà di Rupert Murdoch.

Per quanto riguarda il fronte televisivo, invece, per il momento la compagnia non ha ancora preso una decisione decisiva su come aggiornare le etichette di 20th Century Fox Television e Fox 21 Television Studios.

Il logo di Searchlight Pictures, il cui Jojo Rabbit ha ottenuto ben 6 nomination agli Oscar 2020, debutterà sul poster ufficiale di Downhill, pellicola con protagonisti Julia Louis Dreyfus e Will Ferrell. Il film per famiglie Il Richiamo della Foresta con Harrison Ford sarà invece la prima occasione per vedere il nuovo logo dei 20th Century Studios.

È dunque giunta la fine di un'era per uno dei colossi di Hollywood, che l'anno scorso ha sostanzialmente ceduto il suo posto nella Motion Picture Association of America a Netflix.