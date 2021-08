Disney+ dice addio all'Accesso VIP? Jungle Cruise potrebbe essere l'ultimo film streaming

Nonostante per The Rock l'uscita su Disney+ sia stata importante, in un momento molto delicato per le sale cinematografiche, Jungle Cruise potrebbe essere l'ultimo film ad uscire sul servizio di streaming on demand tramite Accesso VIP.

Questa strategia di distribuzione, iniziata nel corso del 2020 con il live-action di Mulan, ha permesso ai nuovi film della Disney di uscire contemporaneamente al cinema e sulla piattaforma di streaming con un sovrapprezzo 'noleggio' aggiuntivo rispetto al canonico abbonamento. Quest'estate le cosa si è ripetuta con Black Widow e Jungle Cruise, e proprio il secondo dei lungometraggi Disney appena citati potrebbe essere stato anche l'ultimo a sfruttare l'Accesso VIP.

La Disney ha annunciato nei giorni scorsi che Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli non uscirà tramite Accesso VIP su Disney+: il film Marvel Studios rappresenterà un nuovo esperimento per lo studio, dato che sarà un'esclusiva delle sale cinematografiche solo per 45 giorni, scaduti i quali approderà sul servizio di streaming on demand all'interno del normale abbonamento senza costi aggiuntivi. In aggiunta, inoltre, va notato che al momento non ci sono piani per futuri titoli con Access VIP, anche se il CEO della Disney Bob Chapek ha lasciato la porta aperta a questa eventualità. "Le decisioni di distribuzione vengono prese film per film in base alle condizioni del mercato a livello globale e al comportamento del pubblico. Continueremo ad utilizzare tutte le opzioni disponibili in futuro, impareremo da ciò che succederà con ogni nuova distribuzione e ci innoveremo di conseguenza, facendo sempre ciò che crediamo sia nel miglior interesse del film e nel miglior interesse dei nostri fan."

Specifichiamo infinite che tutte le nuove uscite Disney per l'anno fiscale 2022 è stata presentata come un'esclusiva cinematografica, quindi almeno per il momento sembra che il piano per questi film sia la sala. Ma, come dichiarato da Chapek, la situazione è quanto mai fluida e la sensazione è che la società potrebbe monitorare e seguire le richieste dei consumatori.

