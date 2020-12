Disney accusata di non pagare le royalties per i romanzi di Star Wars e altri franchise

Secondo quanto rivelato in un recente articolo del Wall Street Journal, Disney avrebbe smesso di pagare le royalties agli autori dei romanzi di Star Wars dal 2012, quando la compagnia ha acquisito ufficialmente la Lucasfilm e i diritti del franchise creato da George Lucas per oltre 4 miliardi di dollari.

In un'azione collettiva, alcuni scrittori affermano che la Casa di Topolino avrebbe evitato di affrontare la questione oppure avrebbe "liquidato" le lamentele con degli assegni che ammontano a poche migliaia di dollari.

A gettare ulteriore benzina al fuoco ci ha pensato l'associazione Science Fiction and Fantasy Writers of America, la quale sostiene che avrebbero ricevuto lo stesso trattamento anche gli autori di libri legati a franchise quali Indiana Jones e Buffy - L'ammazzavampiri. Il WSJ fa notare che al momento è difficile stimare la cifra che la compagnia deve in royalties, poiché la vendite dei libri non sono rimaste stabili nel tempo.

Un portavoce della Disney ha commentato: "Stiamo esaminando attentamente se eventuali pagamenti di royalties possano essersi perduti in seguito all'integrazione dell'acquisizione, e se questo è il caso adotteremo le misure correttive appropriate."

Secondo Mary Robinette Kowal, presidente della Science Fiction and Fantasy Writers of America, sono almeno una mezza dozzina gli scrittori che hanno ricevuto più alcun compenso da parte della compagnia.

Nella recente conferenza tenuta per l'Investors Day, lo ricordiamo, la House of Mouse ha annunciato diversi progetti targati Star Wars, Marvel e Pixar e l'arrivo di un importante aggiornamento per Disney+.