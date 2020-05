Disney, si accampa nell'isola Discovery: arrestato 42enne

Nonostante Disney World sia chiuso dallo scorso marzo a causa dell'emergenza sanitaria, un uomo ha deciso di accamparsi all'interno di Discovery Island, attrazione abbandonata dal 1999. L'uomo, un 42enne residente in Alabama, è stato arrestato dalla polizia di Orange County per violazione di proprietà privata.

Stando alle autorità della Florida (via Movieweb), l'uomo "ha dichiarato di essere entrato nell'isola per andare in campeggio lunedì o martedì, e aveva in programma di rimanere sull'isola una settimana." Per trovarlo, le forze dell'ordine hanno dovuto setacciare tutta l'isola: l'uomo ha infatti spiegato di non essere riuscito a sentirli perché stava dormendo in una delle strutture del luogo.

Per quanto riguarda Discovery Island, non è la prima volta che accade una cosa del genere: negli anni l'isola è infatti diventata meta di molti fan curiosi di vedere come è diventato il posto dopo la chiusura, anche se per la maggior parte dei casi si è trattato di visite di breve durata.

Vi ricordiamo che tutti i parchi Disney sono chiusi a tempo indeterminato per via dell'emergenza Coronavirus, un'emorragia per milioni di dollari al giorno per la casa di Topolino, che di recente ha anche dovuto aggiornare il calendario delle proprie uscite cinematografiche (qui trovate i film Marvel in arrivo nel 2022).