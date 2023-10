Disney, i 5 Classici Disney migliori di sempre

Quali sono i 5 Classici Disney migliori di sempre? Dal 1937 con Biancaneve e i sette nani fino al 2023, incluso l'ancora inedito Wish, Disney ha realizzato 62 Classici Animati, vediamo quali sono i migliori secondo i voti di Rotten Tomatoes.

Pinocchio (voto 100%): tratto dal racconto di Carlo Collodi, Pinocchio fu rivoluzionario negli effetti animati, soprattutto per gli elementi naturali e l'animazione dei volti, e vinse due Oscar, diventando il primo film d'animazione a vincere agli Academy Awards. Tuttavia per anni è stato considerato come un flop, dato che incassò pochissimo per via della Seconda Guerra Mondiale e causò gravi problemi sia alla Disney che a Walt Disney, che a causa degli sforzi profusi nella realizzazione del film cadde in depressione. Zootropolis (voto 98%): felicissimo mix di azione, commedia buddy e noir investigativo (pensato anche come grande omaggio all'Epoca di Bronzo della Disney e alla sua passione per gli animali antropomorfi), il film porta alla Disney non solo il terzo Oscar per il miglior film d'animazione consecutivo, ma anche la bellezza di sei Annie Awards, inclusi quelli per miglior regia, miglior sceneggiatura e miglior film. La carica dei 101 (voto 98%): il film, sul finire della cosiddetta Epoca d'Argento della Disney, diede il via ad un nuovo filone per lo studio d'animazione, incentrato principalmente sugli animali (dopo il flop de La bella addormentata nel bosco, bisognerà attendere La sirenetta per una nuova Principessa Disney, un gap di quasi trent'anni). La carica dei 101 fu il primo film animato a implementare la tecnica xerografica per la colorazione e l'inchiostrazione. Dumbo (voto 98%): il film è basato - come sarebbe accaduto molte altre volte in futuro - su un giocattolo che la Disney si stava preparando a lanciare sul mercato, la cui storia (o retroscena) venne ideata da Helen Aberson e illustrata da Harold Pearl. Venne prodotto al solo scopo di recuperare le perdite accumulate tra Pinocchio e Fantasia, e per questo fu creato appositamente con uno stile più semplice e asciutto e una durata brevissima. Oggi è nel cuore di milioni di fan per la sua storia commovente e il suo spirito animalista. Biancaneve e i sette nani (voto 97%): il primo Classico Animato della storia, il cui successo spinse Disney a indirizzare la propria produzione prevalentemente verso il lungometraggio (e che lanciò anche la tradizione delle Principesse Disney). Capolavoro indiscusso e assoluto grazie alla sua tecnica animata realistica, sviluppata e perfezionata dalle Silly Symphonies, che alimenta la caratterizzazione dei sette nani, i giochi di ombre sulle scenografie e i fondali.ù

