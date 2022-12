Disney: 4 miliardi di botteghino 2022, possibili 5 prima del 2023? Merito di... indovinate

In cinque giorni, praticamente gli ultimi del 2022, Disney ha raccolto un ottavo del suo totale annuale di incassi al botteghino nel 2022. La prima a toccare quota 4 miliardi, di cui 500 milioni guadagnati solo in 5 giorni: e il merito di questo sprint finale... beh, non è ovvio? Che possa portarla a 5 miliardi entro il 31 dicembre?

Era agosto scorso quando Universal è arrivata a 3 miliardi al suo botteghino annuale, la prima a raggiungere l’obiettivo dal 2019 e lungo gli ultimi anni di ristrettezze da Covid che hanno messo in ginocchio la fruizione della sala. Ma era evidente che un’altra casa di produzione, probabilmente la più potente al mondo, fosse destinata a eguagliare e addirittura superare quel traguardo.

Tocca infatti a Disney, che ha praticamente aggiunto un altro miliardo nel giro di pochissimi mesi, con le sole due ultime più grosse uscite fra i suoi vari franchise. C’era da aspettarselo, sicuramente, con il controllo su un universo prolifico come il Marvel Cinematic Universe e infatti gran parte dei proventi vengono proprio da lì.

Con 4 miliardi e 49 milioni alla data attuale – di cui 1,7 miliardi di dollari a livello domestico e 2,3 miliardi nel resto del mondo – 955 milioni vengono da Doctor Strange nel Multiverso della Follia e 761 milioni da Thor: Love and Thunder. Nelle ultime settimane, i 789 milioni di Black Panther: Wakanda Forever le hanno permesso di raggiungere il traguardo di Universal ai 3 miliardi e di avvicinarla a quello raggiunto proprio oggi.

Grazie a chi? Agli incredibili incassi di Avatar La via dell’acqua ovviamente! In pratica, con mezzo miliardo raggiunto in poco più di cinque giorni di distribuzione, il film di James Cameron ha coperto un ottavo di quel “malloppo” accumulato nei restanti 365, settimana più settimana meno visto che mancano ancora dieci giorni alla fine del 2022.

Non sarebbe incredibile (anche se non facilissimo) se James Cameron mantenesse identico il trend fino al 31 dicembre? Se, grazie a un’iniezione di passaparola, aggiungesse un altro miliardo nei prossimi dieci giorni, portando il totale addirittura a 5 miliardi? Staremo a vedere, come prospettiva non è poi così improbabile.