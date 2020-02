Disney: sono già 30 i milioni di abbonati al servizio di streaming Disney+

Il servizio di streaming Disney+ ha guadagnato 28,6 milioni di abbonati nei suoi primi tre mesi di vita, dopo che nel giorno del lancio del 12 novembre 2019 aveva guadagnato ben 10 milioni di iscritti.

Gran parte del successo della piattaforma ad oggi può essere attribuito alla straordinaria popolarità di Star Wars, con la serie live-action The Mandalorian che stava aspettando gli abbonati sulla piattaforma fin dal primo giorno di programmazione.

Oltre ai classici titoli Disney e Pixar, il servizio di streaming presenta anche i film Marvel Studios e tutta la saga creata da George Lucas, incluse le serie animate. E' chiaro che la compagnia spingerà molto su questi contenuti originali in futuro per aumentare la popolarità e il traffico di Disney+, con due nuove serie di Star Wars in sviluppo (in aggiunta alla seconda stagione di The Mandalorian) e una pletora di mini-serie che saranno parte integrante del Marvel Cinematic Universe, che definire il franchise cinematografico più importante degli ultimi dieci anni anni e il più popolare al mondo sarebbe dire poco.

Il presidente e CEO di Disney, Bob Iger, ha discusso lo slancio di Disney+ nella riunione con gli azionisti tenutasi nella giornata di ieri martedì 4 febbraio, e ha confermato che Disney+ ha raggiunto i 28,6 milioni di abbonati, contando le sottoscrizioni tra Stati Uniti, Canada, Paesi Bassi e Nuova Zelanda fino al 3 febbraio compreso. Netflix, che però può ovviamente contare su diversi anni di carriera sul groppone, ha circa 167 milioni di abbonati in tutto il mondo e 61 milioni nei soli Stati Uniti.

Iger ha affermato che Disney+ rimarrà una priorità assoluta per la società: questo ovviamente significa che spettacoli come The Mandalorian e i nuovi show Marvel Studios (ma anche nuovi film come Togo o Lilli e il Vagabondo) saranno la norma in futuro, con Disney che mira a superare i concorrenti come Netflix, HBO, Apple e Amazon.

Ricordiamo che il MCU si allargherà con le mini-serie The Falcon & The Winter Soldier, WandaVision (in arrivo ad agosto e dicembre 2020), Loki, Hawkeye, What If ...?, Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk e What If ...?.

Durante la riunione, sono state annunciate anche due nuove serie Marvel. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Falcon & The Winter Soldier, WandaVision e Loki.