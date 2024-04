Disney+, 3 film da vedere questa settimana sulla piattaforma streaming

Partita con un catalogo più limitato rispetto a quelli delle concorrenti, Disney+ ha imparato con il tempo a mostrare i muscoli: sulla piattaforma streaming griffata Topolino c'è ormai l'imbarazzo della scelta in termini di film da vedere, per cui non perdiamoci in chiacchiere e selezioniamone qualcuno per questa settimana!

Il primo titolo a venirci in mente è Chi Segna Vince, storia vera di un allenatore che, caduto in disgrazia, si ritrova ad allenare la nazionale più scarsa della storia del calcio: l'obbiettivo non è vincere, ma segnare un gol! Qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione dell'ultima fatica di Taika Waititi.

Uno sguardo lo merita sicuramente anche The Creator, forte di due candidature agli scorsi Oscar per il Miglior sonoro e i Migliori effetti speciali: il film con John David Washington si inserisce nella quanto mai attuale discussione sulle Intelligenze Artificiali, presentandoci un futuro prossimo in cui l'occidente è in guerra con le IA (qui trovate la recensione di The Creator).

Chiudiamo con Wish, probabilmente la scelta migliore per passare una tranquilla serata in famiglia: l'ultimo Classico Disney ha raccolto pareri contrastanti alla sua uscita, ma è senza ombra di dubbio un film a cui vale la pena dare un'occhiata. Noi, intanto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana!

