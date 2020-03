Disney+: ecco i primi 225 film disponibili dal giorno del lancio

Nei giorni scorsi è emerso l'elenco dei primi film che saranno disponibili su Disney+ dal giorno del lancio, previsto per il prossimo 24 marzo, ma adesso possiamo anticiparvi ben 225 dei titoli presenti.

JustWatch infatti ha offerto in anteprima un'occhiata al catalogo ufficiale, mostrando i primi 225 titoli per la sezione cinema. Ricordiamo che l'elenco completo includerà 500 film.

Nella lista presenti oltre 30 film Marvel (tra i quali i recenti Avengers: Endgame, Captain Marvel e il candidato all’Oscar Black Panther), tutti i film della saga di Star Wars (fatta eccezione per Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che arriverà presumibilmente dopo l'uscita dell'home-video), tutti i film Pixar, inclusi i cortometraggi inediti (come Vita da Lampada, spin-off di Toy Story 4), documentari come Free Solo, Science Fair e Into the Okavango, tutti i Classici Disney (Dumbo, Pinocchio, Fantasia, La carica dei 101, Gli Aristogatti, Alice nel paese delle meraviglie, Robin Hood, Le Avventure di Peter Pan, Cenerentola, La spada nella roccia, La Sirenetta, Frozen e Aladdin e tanti altri), i film originali Stargirl, Timmy Frana e Togo: Una Grande Amicizia, e i remake live-action dei Classici (incluso l'inedito Lilli e il Vagabondo).

Se volete consultare l'elenco completo di tutti i titoli, vi basterà cliccare sul link della fonte che trovate in calce all'articolo.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'annuncio dello spin-off de La Bella e la Bestia, che si focalizzerà su Gaston e Le Tont.