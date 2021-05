Disney, altro che 20th Century Fox: nel 2016 tentò di comprare la Warner Bros.!

Prima che la Disney assorbisse la 20th Century Fox, la compagnia si stava muovendo per un'acquisizione che sarebbe stata ancora più clamorosa: nel 2016, infatti, Bob Iger contattò l'allora capo della Time Warner Jeff Bewkes per comprare la Warner Bros..

Come riporta il New York Times, la telefonata di Iger è arrivata troppo tardi, poiché Time Warner era già in fase di fusione con AT&T: Iger ha quindi riattaccato il telefono e ha deciso di cambiare rotta rivolgendosi a Rupert Murdoch e, beh ... come si suol dire, il resto è storia.

Nonostante un'antitrust presentata contro Time Warner e AT&T dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti al momento della fusione proposta, l'affare si è concluso e le due società sono diventate una sola. Ora, circa cinque anni dopo, AT&T sta lavorando allo scorporo della sua attività WarnerMedia, rendendola una società indipendente separata dal gigante delle telecomunicazioni. Una volta che ciò avverrà, WarnerMedia si fonderà con Discovery: "Questo accordo unisce due leader dell'intrattenimento con contenuti complementari e posiziona la nuova azienda come una delle principali piattaforme di streaming globali dirette al consumatore", ha affermato John Stankey in una dichiarazione che annuncia la fusione.

Se l'accordo fosse andato a buon fine, la Disney avrebbe acquistato la Warner Brothers e le sue sussidiarie, dai suoi studi cinematografici alla HBO e oltre. Ciò significa che entrambi gli universi Marvel e DC Comics sarebbero stati di proprietà della House of Mouse: difficile da credere, vero?

