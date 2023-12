Disney 2024: 5 nuovi film da non perdere in arrivo nei prossimo mesi

Il flop del 2023 non preoccupa Disney, ma lo studio cinematografico non vede l'ora di ripartire con i nuovi film in arrivo nel corso del prossimo anno e in queste ore ha presentato la line-up dei film Disney del 2024.

Qui di seguito vi presentiamo 5 film Disney da non perdere nei primi mesi del 2024:

CHI SEGNA VINCE | 11 GENNAIO 2024 - Diretto dal vincitore dell’Academy Award Taika Waititi il film è basato su una storia vera e segue la nazionale di calcio delle Samoa Americane, tristemente nota a causa della brutale sconfitta 31 a 0 subita nel 2001. Nel cast Michael Fassbender, Will Arnett ed Elisabeth Moss.

- Diretto dal vincitore dell’Academy Award Taika Waititi il film è basato su una storia vera e segue la nazionale di calcio delle Samoa Americane, tristemente nota a causa della brutale sconfitta 31 a 0 subita nel 2001. Nel cast Michael Fassbender, Will Arnett ed Elisabeth Moss. POVERE CREATURE! | 25 GENNAIO 2024 - Dal regista Yorgos Lanthimos e dalla produttrice Emma Stone arriva l'incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe): affamata della mondanità e desiderosa di imparare a vivere, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti.

- Dal regista Yorgos Lanthimos e dalla produttrice Emma Stone arriva l'incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe): affamata della mondanità e desiderosa di imparare a vivere, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti. OMEN - L'ORIGINE DEL PRESAGIO | 4 APRILE 2024 - Prequel della famosa saga horror, il film racconta la storia di una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della Chiesa. Incontrerà un'oscurità che la porta a mettere in discussione la sua fede e a scoprire una terrificante cospirazione che spera di far nascere il male incarnato.

- Prequel della famosa saga horror, il film racconta la storia di una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della Chiesa. Incontrerà un'oscurità che la porta a mettere in discussione la sua fede e a scoprire una terrificante cospirazione che spera di far nascere il male incarnato. IL REGNO DEL PIANETA DELLE SCIMMIE | 22 MAGGIO 2024 - Il regista Wes Ball dà nuova vita all’epico franchise de Il pianeta delle scimmie con un film ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, quando le scimmie sono diventate la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell'ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende un'avventura che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

- Il regista Wes Ball dà nuova vita all’epico franchise de Il pianeta delle scimmie con un film ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, quando le scimmie sono diventate la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell'ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende un'avventura che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani. INSIDE OUT 2 | ESTATE 2024 - Diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, Inside Out 2 torna nella mente dell'adolescente Riley proprio quando il quartier generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: l'adolescenza, con le nuove Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un'attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia, che però non sarà sola...

Per altri contenuti scoprite il calendario delle uscite Disney dal 2024 al 2031.