Disney+, 13 film del Marvel Cinematic Universe arrivano in IMAX a novembre!

Non c'è dubbio che film come quelli del Marvel Cinematic Universe meritino un supporto audiovisivo di livello per essere goduti al loro meglio: il formato IMAX, in tal senso, offre al momento la miglior esperienza possibile. Gli utenti Disney+, dunque, hanno di che essere felici in virtù delle ultime novità.

Mentre il trailer del Disney+ Day schiera le star dei principali franchise di proprietà della casa di Topolino, infatti, una notizia arriva a migliorare la giornata di tutti i fan Marvel: a partire dal prossimo 12 novembre, infatti, ben 13 film del Marvel Cinematic Universe saranno disponibili sulla piattaforma anche in formato IMAX.

Si tratta, nella fattispecie, di Iron Man, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Guardiani della Galassia vol.1, Guardiani della Galassia vol.2, Thor: Ragnarok, Black Panther, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Black Widow e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Una lista piuttosto consistente che comprende alcuni dei migliori titoli del franchise e che, magari, nei prossimi mesi andrà ad ampliarsi ulteriormente, magari includendo anche le nuove uscite come Gli Eterni. Quali di questi film non vedete l'ora di rivedere in formato IMAX? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, qual è l'offerta di Disney+ per questo Black Friday.