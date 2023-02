Disney 100: Walt Disney Company celebra i cento anni nell'emozionante video promozionale

In un emozionante video celebrativo, Disney rende omaggio a tutti i suoi fan e artisti che mette in risalto 100 anni di storie intramontabili e innovazione senza pari.

Il 16 ottobre 2023 The Walt Disney Company festeggerà il suo 100° anniversario e, nel corso dell’anno, celebrerà questo importante traguardo con tante iniziative targate Disney 100. “Mentre celebriamo il nostro storico 100° anniversario, è importante ricordare l’eredità di Walt Disney e la sua continua ricerca dell’eccellenza che ancora oggi continua a essere il motore della Company. Siamo immensamente grati alle generazioni di fan di tutto il mondo per essere una parte fondamentale della nostra storia, e per aver accolto nelle proprie vite le nostre storie e i nostri personaggi nel corso di questo ultimo secolo”, ha dichiarato il CEO Disney Bob Iger. “Disney100 rappresenta un omaggio a tutti i nostri fan e famiglie, nonché ai nostri artisti e visionari creativi che, con talento e immaginazione, hanno dato vita ai magici momenti che rendono Disney una parte integrante della cultura globale.”

Il video celebrativo Disney100 mostra scene tratte da iconici film, serie, spettacoli teatrali, parchi tematici e fan Disney, oltre a una raccolta di citazioni di Walt Disney che richiamano alla memoria quei ricordi e quella nostalgia che hanno permesso a Disney di avere un posto speciale nel cuore del pubblico di tutto il mondo. Potete ammirarlo in calce all'articolo.

A proposito di Disney, vi ricordiamo che da oggi 15 febbraio è disponibile nelle sale italiane Ant Man and The Wasp Quantumania, il nuovo film dei Marvel Studios, mentre il 18 febbraio debutterà la mostra Disney100: The Exhibition presso il The Franklin Institute di Filadelfia, dove gli ospiti saranno trasportati attraverso quasi 1.400 metri quadri e 10 gallerie che daranno vita alle storie Disney grazie a tecnologie innovative e immersive.