Disney 100: svelati i primi set LEGO per festeggiare i 100 anni della Walt Disney Company

I festeggiamenti per il centenario della Disney continuano, e oltre alle nuove attrazioni de Il re leone e Alice nel paese delle meraviglie in arrivo in Europa in queste ore LEGO ha presentato nuovi set esclusivi.

Come potete vedere nel video in calce all'articolo, infatti, l’azienda danese ha ricreato alcune delle scene e dei personaggi più amati dei film Disney in formato mattoncino, allo scopo di portare nelle case dei fan la tipica magia Disney e LEGO, rivelando la sua prima collezione di prodotti Disney100 per contribuire a far vivere agli appassionati di tutte le età la magia delle storie LEGO Disney. La nuova collezione include:

Il divertente set da collezione Celebrazione dei 100 anni di Disney LEGO BrickHeadz, con i modellini LEGO di Oswald il Coniglio fortunato, Topolino, Biancaneve e Trilli : ogni appassionato Disney dai 10 anni in su può rivivere magici ricordi Disney legati ai loro personaggi preferiti. Il set è disponibile da oggi in esclusiva nei LEGO Store e su LEGO.com al prezzo di 39.99 €.

Il Castello magico 3 in 1 LEGO DUPLO Disney , che invita i piccoli appassionati a vivere la magia del castello Disney con Topolino, Minnie, Figaro, Paperina e Paperino. Il set, pensato per i bambini dai 3 anni in su, si trasforma in tre diverse costruzioni, e sarà disponibile dal 1° aprile esclusivamente nei LEGO Store e su LEGO.com al prezzo di 99.99 €.

Il Treno delle celebrazioni LEGO Disney , che invita tutti i giovani appassionati Disney a salire a bordo e a prendere parte ai festeggiamenti. Il treno riunisce gli amati personaggi Disney e Pixar di Topolino e Minnie, Vaiana, Peter Pan e Toy Story su carri da parata personalizzati. Il set sarà disponibile dal 1° aprile nei LEGO Store, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di 39.99 €.

La Casa di Up LEGO Disney , dell'amato film animato della Pixar Up e dedicato all'iconica casa, raffigura Carl Fredricksen, l'esploratore della natura selvaggia Russel e Dug mentre si preparano per il decollo. Il set sarà disponibile dal 1° aprile nei LEGO Store, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di 54.99 €.

, dell’amato film animato della Pixar Up e dedicato all'iconica casa, raffigura Carl Fredricksen, l'esploratore della natura selvaggia Russel e Dug mentre si preparano per il decollo. Il set sarà disponibile dal 1° aprile nei LEGO Store, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di 54.99 €. La nuova collezione LEGO Minifigures - Disney100, che si compone di 18 tra i personaggi Disney più amati di sempre. Ogni pacchetto contiene una minifigure a sorpresa. Le minifigure saranno in vendita dal 1° maggio al prezzo di 3.99 €, nei LEGO Store, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli.

