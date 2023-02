Disney 100: nuove attrazioni in Europa con Il re leone e Alice nel paese delle meraviglie!

In occasione dei festeggiamenti per i 100 anni della Disney, la divisione Disney Consumer Products, Games and Publishing ha svelato le prime immagini del nuovo evento Wonder of Friendship: The Experience.

In programma dal 12 al 21 maggio 2023 a Londra e successivamente a Berlino e Parigi, questa nuova experience è pensata per un target di giovani adulti e trasporta i fan in un nuovo mondo, perfetto da condividere sui social e dedicato alle storie classiche Disney più amate. I visitatori sono invitati a esplorare in modo giocoso i propri rapporti di amicizia, celebrando alcuni dei meravigliosi duetti Disney, come Lilo & Stitch o gli inseparabili Topolino e Paperino.

I gruppi di amici potranno avventurarsi in oltre 1000 m2 di esperienze e installazioni, divise in 4 diverse aree tematiche: Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Re Leone, Topolino e i suoi amici e Lilo & Stitch. Grazie alla tecnologia di Realtà Aumentata di Snapchat, inoltre, i visitatori potranno portare in vita le storie Disney scannerizzando i QR Code presenti in ciascuna area.

I biglietti per le tappe di Londra, Parigi e Berlino sono disponibili su See Ticket al costo di £17,50 a persona. Per altre curiosità sui festeggiamenti per il centenario della compagnia, scoprite questa nuova collezione griffata Disney 100.