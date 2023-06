Disney 100: per i festeggiamenti tornano in sala 8 cult del passato, c'è anche Johnny Depp

Continuano i festeggiamenti e le iniziative per Disney 100, il centenario del mitico studio cinematografico creato da Walt Disney, che ovviamente sarà celebrato anche al cinema.

In queste ore, infatti, Disney ha annunciato che ben 8 cult del passato torneranno in sala negli Stati Uniti nelle prossime settimane, come parte della celebrazione del suo centesimo anniversario. Ciascuno degli otto film avrà una finestra di riedizione di 2 settimane, a partire dal 7 luglio e proseguendo fino ad ottobre. Per alcuni di questi film, sarà la prima riedizione cinematografica su larga scala di sempre.

Il nastro sarà tagliato, come detto dal 7 luglio prossimo, da Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna con Johnny Depp, appuntamento imperdibile per i fan che segnerà il ritorno sul grande schermo del mitico capitan Jack Sparrow dopo i tanti anni di controversie legali che hanno visto protagonista la superstar e il suo matrimonio con Amber Heard. Pirati dei Caraibi sarà anche l'unico film live-action del pacchetto, dato che seguito da tre titoli Pixar e quattro Classici Disney, ovvero Toy Story, Frozen, La Bella e la Bestia, Gli Incredibili, Coco, Il Re Leone e Oceania. Da notare che tutti i titoli selezionati sono stati rilasciati dagli anni '90 a oggi, dunque ci si aspetta che a partire da ottobre e proseguendo verso la fine dell'anno la Disney possa riportare nelle sale anche alcuni dei Classici Disney più anziani.

Al momento non sappiamo se questa iniziativa coinvolgerà anche il mercato italiano, quindi rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.