Disney 100, il cofanetto di tutti i Classici: aperti i preordini del box set da sogno

Sono disponibili da oggi i preordini, nei principali store online, per lo speciale cofanetto I CLASSICI DISNEY, che arriva in home video con Eagle Pictures a partire dall’8 novembre in occasione dei festeggiamenti dei 100 anni della Disney.

La collezione completa di tutti i Classici Disney (vale a dire da Biancaneve e i sette nani a Encanto: rimane ovviamente fuori l'ancora inedito Wish, il 62esimo Classico in uscita al cinema a dicembre) sarà disponibile in un’edizione speciale a tiratura limitata e numerata: il perfetto regalo di Natale che farà felice tutta la famiglia, con i nuovi fan che avranno la possibilità di vivere e rivivere tutta la meraviglia Disney lasciandosi emozionare da storie e da personaggi indimenticabili. Il cofanetto racchiude gli intramontabili film Classici Disney in DVD a partire dal 1937 e fino al 2022: si tratta dell’edizione più completa mai pubblicata finora, con l'elenco dei titoli inclusi disponibile nella foto in calce all'articolo.

Nel 1937 i Walt Disney Studios pubblicano il loro primo lungometraggio completamente animato, Biancaneve e i sette nani, e aprono la strada a una nuova forma di intrattenimento per le famiglie: il cofanetto “I CLASSICI DISNEY” celebra il passato di intere generazioni, la magia del lieto fine e l’emozione di ogni avventura.

Per altri contenuti scoprite l'elenco completo di tutti gli oggetti Disney messi all'asta per il centenario.