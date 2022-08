Disney, quali sono i 10 peggiori film d'animazione secondo IMDb?

La Walt Disney Company è una delle aziende leader nel settore dell'animazione mondiale, e sono tantissimi i successi sfornati nel corso della sua lunga storia. Ma anche ai migliori può capitare di non avere sempre tra le mani la hit del momento... Vediamo quali sono per IMDb i 10 peggiori film animati targati Disney.

Da Biancaneve e i Sette Nani a Frozen - Il Regno di Ghiaccio, passando per La Bella e la Bestia, Aladdin, Rapunzel, Encanto e tanti altri (potremmo stare qui per ore a elencare i successi della compagnia) il marchio Disney è sempre stato sinonimo di qualità, come anche di grande gradimento da parte del pubblico e della critica.

Ma anche la Casa di Topolino non ha all'attivo solo film campioni d'incassi o che sono generalmente visti come cult d'animazione, e i colleghi di Collider hanno ripreso dal sito IMDb le 10 pellicole animate targate Disney con il punteggio più basso, che vi mostriamo anche qui di seguito, e che presentano alcuni titoli forse più inaspettati (Oliver and Company voi lo inseriste tra i peggiori film Disney) e altri probabilmente più telefonati (persino la presenza di Judi Dench non riuscì a far classificare Mucche alla Riscossa come un successo).

Ma voi che ne pensate? Concordate con questa classifica? Fateci sapere nei commenti.

I 10 peggiori film d'animazione Disney secondo IMDb:

10. Oliver and Company (6.6 stelle)

9. Dinosauri (6.4 stelle)

8. Bongo e i tre avventurieri (6.4 stelle)

7. Taron e la pentola magica (6.3 stelle)

6. I tre caballeros (6.3 stelle)

5. Musica maestro (6.2 stelle)

4. Lo scrigno delle sette perle (6.2 stelle)

3. Saludos Amigos (6.1 stelle)

2. Chicken Little (5.7 stelle)

1. Mucche alla riscossa (5.3 stelle)