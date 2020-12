Disincanto 3, il trailer della nuova stagione della serie Netflix di Matt Groening

Dopo tanta attesa, finalmente Netflix ha pubblicato online il primissimo trailer ufficiale di Disincanto - Parte 3, terza stagione della serie animata Netflix creata da Matt Groening (I Simpson, Futurama) in arrivo sul servizio di streaming online il prossimo gennaio, appena dopo le festività natalizie.

La data d'uscita ufficiale è infatti stata fissata al 15 gennaio 2021. A differenza di quanto sospettato da molti, non vi è alcun indizio del fatto che questa terza e nuova stagione sia l'ultima del progetto, anche se forse non c'è alcun rimando a una conclusione per non spoilerare alcuni elementi forse essenziali che si vogliono tenere segreti.



Dove avevamo lasciato Bean, Luci ed Elfo? Nella seconda parte di Disincanto abbiamo visto l'insolita principessa mettere in discussione la sua intera esistenza alla ricerca della verità sul suo passato. Abbiamo conosciuto meglio la regina Dagmar e l'oscuro piano perseguito da generazioni nella sua famiglia, mentre Tiabeanie ha acquisito una notevole maturità nell'arco della stagione... Peccato che alla fine tanti sforzi siano stati vani e, tradita dal suo stesso popolo, sia finita di nuovo tra le braccia della madre.

Nel cast vocale ritorneranno Abbi Jacobson (Bean), Eric Andre (Luci), Nat Faxon (Elfo), John DiMaggio (Re Zog), Sharon Horgan (Regina Dagmar), Tress MacNeille (Regina Oona / Principe Derek), Matt Berry(Principe Merkimer), Maurice LaMarche (Odval), Lucy Montgomery (Bunty) e Billy West (Sorcerio).

Vi lasciamo alla nostra recensione di Disincanto 2.