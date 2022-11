Disenchanted: trailer a sorpresa per il sequel Disney con Amy Adams e Patrick Dempsey!

Cosa succede se la principessa delle fiabe si stufa del principe azzurro - o meglio, di una vita ormai da metropoli - e decide di tornare al suo mondo fatato? Succede Disenchanted, ecco cosa. a distanza di quindici anni dal film che lanciò Amy Adams, l'attrice torna al fianco di Patrick Dempsey in questo trailer pieno di musica e magia.

Sono passati quindici anni da quando recensimmo Come d’incanto, uno dei primi film con cui Disney si rimetteva alla prova nel mondo del fantastico, iniziando a gettare le basi per quella divisione terminologica fra live-action e animazione ora tanto spesso citata. È stato anche il film che ha lanciato definitivamente la carriera di Amy Adams su grande schermo, anche se poi ha preso tutt’altra, graditissima direzione.

Le prime immagini nuove di zecca sono arrivate dal D23 per Disenchanted, ma si trattava ancora di un teaser provvisorio e del poster. Ora un trailer ufficiale ci mostra tutto quanto troveremo nel sequel in arrivo, cioè a dire tanta musica e tanta, tantissima magia, come nel primo film. Ovviamente anche tutti gli attori storici: oltre ad Amy Adams anche Patrick Dempsey, Idina Menzel e James Marsden. In fatto di sinossi invece, Disney è stata generosa di dettagli: Sono passati più di dieci anni da quando Giselle (Adams) e Robert (Dempsey) si sono sposati, ma Giselle è rimasta disillusa dalla vita in città, quindi trasferiscono la loro famiglia in crescita nella sonnolenta comunità suburbana di Monroeville alla ricerca di una vita un po’ più da favola.

Sfortunatamente, non è la soluzione rapida che Giselle aveva sperato. Il suburbio ha una serie completamente nuova di regole e un'ape regina locale, Malvina Monroe (Rudolph), che fa sentire Giselle ancora più frustrata. Così, resasi conto che il suo “per sempre felici e contenti” non è così facile da trovare, si rivolge alla magia dell'Andalasia per chiedere aiuto, trasformando accidentalmente l'intera città in una fiaba della vita reale e mettendo a rischio la felicità futura della sua famiglia. Ora, Giselle è in una corsa contro il tempo per invertire l'incantesimo e capire cosa significa davvero felici e contenti per lei e la sua famiglia.