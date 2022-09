Disenchanted: al D23 il primo trailer e il poster del sequel di Come d'incanto!

Il D23 ci ha regalato tantissimi nuovi contenuti in questa giornata, come il primissimo teaser del live-action de La Sirenetta. Non è però finita qui: adesso arrivano infatti un poster e un trailer di Disenchanted, sequel del film del 2007 Come d'incanto.

L'incredibile poster, che troverete in fondo all'articolo, presenta il ritorno di tutti gli incredibili protagonisti del primo film (Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel), che figurano vestiti con abiti fiabeschi.

Non sono stati rivelati ufficialmente dei dettagli di trama, ma quel che possiamo osservare dal trailer, sembra che il film parlerà di ciò che accade dopo il "e vissero tutti felici e contenti". Giselle e Robert, infatti, hanno adesso un bambino e cercano casa. Nelle immagini, però, vediamo anche che delle forze oscure tramano contro i protagonisti.

Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays saranno i tre attori che interpreteranno i cattivi di Disenchanted, mentre Gabriella Baldacchino sarà una versione più grande di Morgan Philip, la figlia del personaggio di Dempsey del film originale.

Nel corso di un'intervista, Dempsey ha definito la pellicola fuori dai canoni Disney, dunque decisamente importante. "Ho parlato con il regista [Adam Shankman]", ha spiegato l'attore. "La storia è migliorata ancor di più. C'è un cast grandioso che si riunisce. E i numeri musicali, anche io canto e ballo. Lavorare di nuovo con tutti dopo 14 anni è davvero eccitante. Abbiamo bisogno di un po' di evasione in questo periodo. Abbiamo bisogno delle tipiche commedie romantiche e dei musical per far uscire le persone dalla stasi in cui ci si trova".

Cosa ne pensate del poster e del trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto Amy Adams ci rivela che Disenchanted ci farà ballare più del primo film!