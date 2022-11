Disenchanted, la critica su Rotten Tomatoes divide in due il magico sequel

Disney+ ha diffuso da poco l'anteprima di Come per Disincanto, sequel di Come d'Incanto, iconico film del 2007. Oggi 18 Novembre 2022 il film è approdato sulla piattaforma streaming Disney, e le critiche mostrano già una curiosa divisione interna.

Il sito Rotten Tomatoes ha riportato un punteggio pari tra critici che hanno apprezzato il film e critici che invece non l'hanno pensata propriamente così. Come per Disincanto riporta infatti un 52% di recensioni positive, quasi un pareggio perfetto. Chiaramente c'è da aspettare altre opinioni per confermare un tale equilibrio... o ribaltarne il risultato.

Da oggi disponibile su Disney+, Disenchanted è il sogno di ogni ragazzin* dei primi anni 2000: il sequel ci permette infatti di immergerci di nuovo nel fantastico e colorato mondo di Giselle (ora sposata con il suo Patrick Dempsey). La famiglia creata dai due però sarà vittima di sconvolgimenti, soprattutto a causa di un nuovo personaggio malvagio: Maya Rudolph è la nuova villain di Come d'Incanto 2 chiamata Malvina Monroe. La regina ha infatti indetto nuove regole e leggi, tanto da rendere il vecchio mondo di Giselle quasi irriconoscibile. Disillusa dalla vita in città, la protagonista si rivolge al villaggio di Andalasia, ma anche qui verranno fatti danni non indifferenti: trasformata la sua città in un cartone animato (non volendo), Giselle dovrà combattere per spezzare l'incantesimo e ritrovare la serenità.