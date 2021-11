Disenchanted arriva nel 2022: ecco il logo e l'annuncio di Amy Adams e Patrick Dempsey!

In questa giornata di grandi annunci per il Disney+ Day non poteva certo mancare un aggiornamento relativo ad uno dei film più attesi dagli utenti della piattaforma, almeno al di fuori dell'ambito Marvel Cinematic Universe/Star Wars: stiamo parlando di Disenchanted, sequel del film del 2007 Come d'Incanto.

Già nei mesi scorsi Amy Adams aveva parlato di Disenchanted promettendo ancora più canzoni rispetto al primo capitolo della serie: oggi, dunque, l'attrice stessa è apparsa in compagnia del co-protagonista Patrick Dempsey per annunciare non solo l'arrivo di Come d'Incanto nel catalogo Disney+, ma anche l'uscita del sequel nel corso del 2022.

"Oggi siamo qui per dirvi che le fiabe possono diventare realtà. Come d'Incanto è ora disponibile su Disney+ e il nostro nuovo film, Disenchanted, uscirà il prossimo anno. Buon Disney+ Day!" sono state le parole con cui gli attori di Giselle e Robert hanno voluto annunciare le graditissime novità ai tanti fan in attesa.

Non solo l'annuncio, comunque: in queste ore Disney ha infatti rilasciato anche il logo ufficiale di Disenchanted. Non resta che pazientare pochi mesi, dunque, e potremo finalmente tornare ad Andalasia con i nostri due eroi! Qualche tempo fa, intanto, anche Idina Menzel e James Marsden sono stati confermati nel cast di Disenchanted.