I disegni studio degli Elementali nei nuovi concept art di Spider-Man: Far From Home

A poche ore dall'uscita del divertente Honest Trailer di Spider-Man: Far From Home confezionato con la solita dissacrante ironia dai ragazzi di Screen Junkies, ecco sbarcare in rete alcuni bellissimi concept art dedicati agli Elementali visti nel cinecomic Sony-Marvel diretto da Jon Watts (Spider-Man: Far From Home).

Come poi abbiamo modo di capire durante il film (ma come ampiamente intuibile anche durante la campagna promozionale), gli Elementali si sono rivelati essere delle semplici illusioni create da Mysterio (Jake Gyllenhaal), vero nemico del cinecomic, brillante ma disturbato scienziato masso alla porta da Tony Stark e deciso a vendicarsi dei soprusi subiti insieme a un gruppo di menti geniali e decisamente problematiche.



Come vediamo nelle immagini in calce, i design iniziali degli Elementali erano più o meno simili a come poi i personaggi sono stati ricreati in CGI sul grande schermo, eppure - almeno nelle fasi iniziali - sembra proprio che la produzione stesse pensando di inserire nel progetto un Molten Man molto più simile a quello fumettistico, dunque dall'aspetto umano e capaci di trasformarsi in magma fuso.



Spider-Man: Far From Home è atteso in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD sugli store italiani a partire dal prossimo 5 novembre 2019.