Fa discutere il 'nude look' di Gwyneth Paltrow ai Golden Globe

La settantasettesima edizione dei Golden Globe è stata caratterizzata dal monologo al vetriolo di Ricky Gervais, ma anche, come sempre, dalle scelte stilistiche degli ospiti sul red carpet. Abiti eleganti, eccentrici, sexy, che hanno fatto discutere sui social. Una scelta particolarmente audace è stata quella di Gwyneth Paltrow.

L'attrice, che interpreta Pepper Potts nel Marvel Cinematic Universe, era all'evento per il suo ruolo nella serie Netflix The Politician. Per l'occasione sfoggiava un abito della collezione pre-autunno 2020 Fendi. Un abito in tulle marrone, con molte trasparenze e uno spiccato effetto vedo-non vedo.

"È nuda nel modo più bello" ha dichiarato a The Hollywood Reporter Elizabeth Saltzman, stilista di Gwyneth Paltrow. "Quel color caffellatte sul suo corpo baciato dal sole è davvero, Wow! Non sta dicendo: Guardami. È una persona che dice: Sono a mio agio nella mia pelle, dentro e fuori."

La stilista afferma di aver proposto diverse scelte all'attrice, che però si è subito entusiasmata alla vista di quell'abito trasparente. Il popolo della Rete ha avuto però reazioni contrastanti alla vista di Gwyneth sul red carpet. Non sono certo mancati gli elogi, ma non tutti ne sono stati conquistati, e alcuni commenti negativi sono stati davvero feroci.

L'utente Twitter @patrickheidmann, per esempio, ha scritto: "Quando ho visto Gwyneth Paltrow sul palco, per un attimo ho pensato che fosse Heidi Klum. Dev'essere stato quel terribile vestito..."

@DaBlackB2 lo ha definito "poop dress" (vestito di cacca), mentre il commento di @mollykulwin è dello stesso tenore: "Il vestito di Gwyneth Paltrow è come io immagino sembri una scoreggia."

@dramabanana, invece, ha pubblicato una GIF con le protagoniste di Sex And the City, immaginandole guardare il look della loro collega con disapprovazione.

